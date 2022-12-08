印度經濟潛力依舊 法人按讚

印度股市近期反彈強勁，自9月底低檔以來大漲8.68％。法人表示，據估計，印度2023年GDP成長率有望維持6％之多，明顯優於其他亞洲國家，因此，中長期仍看好印度股市後市。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億指出，目前亞太整體企業獲利修正率曲線仍在下移，需要時間觀察消化企業獲利相對弱勢的趨勢，不過印度表現相對具有優勢，特別是南亞地區在旅遊開放所帶來的經濟成長挹注，加上中美貿易關係所引發的轉移生產效應，讓印度的經濟展望成長性佳，根據估計，印度2023年GDP成長率有望維持6％，明顯優於東北亞的台灣與南韓的2.5％。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，受惠政府政策激勵及全球供應鏈移轉趨勢，印度在全球出口占比明顯提升，在全球製造及國際貿易地位日益升高，有利維持印度經濟長期高成長態勢。

此外，疫後遞延需求持續發酵，印度內需復甦保持強勁態勢，其中汽車銷售增速居亞洲之冠，火熱的內需亦為印度經濟增添動能。基本面與獲利面支持下，仍可望給予股市正面發展助力。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，新興亞洲市場中，以印度經濟表現最亮眼，後市股價表現相對值得期待。印度2022年預估成長率預估全年上看7％，高居全球經濟成長率前茅。IMF的9月數據顯示，印度經濟規模以8,547億美元提前超越英國的8,160億美元，成為世界第五大經濟體，印度國家銀行（SBI）再加碼預測2027年超越德國，2029年超越日本，躋身全球前三大經濟體，印度長線經濟成長動能強勁，為股市帶來推升力

國泰投顧表示，印度過去十年經濟增速落後於大陸，但未來十年印度很可能超越大陸，印度正進入一個新的增長時代，受惠於數位化轉型、政策持續利多、內需強勁等，表現可望出色。在亞洲股市中，2022年印度股市表現相對抗跌，持續看好印度股市前景，但短期因高評價下，建議可持續定時定額參與印度股市。