股市強勁 越南基金水漲船高

越南股市受到外資積極追捧，成交量轉向熱絡，帶動11月中旬低點以來近2成漲幅，反彈力道強勁，越南股票基金表現水漲船高，現階段就評價面觀察，東協主要股市本益比約13.6倍至15.7倍，胡志明指數為11.4倍，指數修正後提供股市評價優勢，布局越南基金後市績效表現可期。

日盛越南機會基金研究團隊表示，12月以來外資繼續保持強勁的越南股市淨買入勢頭，統計至12月5日已連續八日買超，激勵市場產生積極影響，外部的美國通膨已有見頂跡像、大陸逐步解封，聯準會（Fed）12月有機會降低升息步調，對資金面有利。

此外，越南政府擬放寬外資投資越南金融機構，投資上限以49％為原則，市場預期待草案通過後，部分銀行將提高外資投資比重至49％，私人銀行將有較大受惠。

富邦越南（00885）ETF經理人楊貽甯指出，越南股市本益比降至歷史低點，越股在歷經9月以來一波修正後，提供落底反彈契機，後市關注房地產政策發展，及越南央行貨幣政策態度，政府引導融資市場回歸合理軌道，預期將引導市場恢復理性。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，越南央行近期釋出有意支持流動性訊號，擬提高多家銀行信貸增長上限，資金有望進一步緩解。在政策激勵下，散戶信心情緒高昂，追高信心連帶增加，未來若有更新的細節釋出，股市有望帶來新一波的慶祝行情，短期關注政策外，並關注流動性動能。

展望2023年，日盛越南機會基金研究團隊強調，根據越南VNDirect證券分析，2023年Fed升息步調將趨緩，各國央行不再極度鷹派，可望引發新一輪資產重估行情，有利越南等邊境、新興市場股市表現。利率不再走揚、貨幣走穩、原物料價格下滑、大陸重啟開放等因素，將有利越南企業創造更好獲利，並帶動股市回暖的利多信號。