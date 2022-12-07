雙電基金 掌握產業大勢

當前全球最重視的兩大產業革命，就是多元電力及電動車，因應這必然趨勢，成為各國政策制定的重點項目，達到降碳排的終極目標，加上技術進步使成本遞減，均力挺多元電力與電動車發展，更是投資上不可忽視的兩大板塊，建議透過同時布局電力轉型及電動車的雙電基金參與，掌握產業主流大勢。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，棄油轉電、電力轉型已是全球主流共識，各國陸續投入多元電力發展，隨太陽能、風電等因技術進步而成本降低，發電汰舊換新趨勢成形。根據IEA最新公布今年全球能源展望報告，預估到2040年多元電力供應將近60％，超越傳統化石能源，將是未來電力主要來源，代表多元電力產業成長前景值得期待，投資上更不容錯過。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，各國政府與企業更重視氣候變遷的威脅，加上技術創新與減碳目標，確立替代能源的前景看好，即使短線有雜音，但中下游獲利結構改善，長線仍可期。電動車品牌競爭加劇，凸顯商機可期，連帶鋰礦、電池與晶片長期機會看好。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據研究機構統計今年全球新能源汽車銷量將能突破千萬輛規模，因政府支持、基礎設施擴充與供應鏈舒緩，預估明年電動車市場將成長至1,431萬輛。隨全球排放標準更嚴厲，各國逐步敲定停售傳統燃油車的時間表，傳統車廠勢必加快電動化發展，使得電動車維持長線高成長趨勢，投資潛力可期。

洪玉婷預期，全球主要車廠先後訂出電動車發展策略，相關供應鏈商機大，包括馬達與電控、智動駕駛、先進駕駛輔助系統、整車中心等，將續獲市場資金青睞。電動車設計變動較傳統油車更快，車廠與零組件廠商創新應變腳步可望加速，持續增添相關題材商機。