法人看2023 鎖定六標的

隨著2022年接近尾聲，但是全球總體環境正面臨各種變數，法人預估2023年金融市場將持續處於高波動，然而股債價格在今年明顯回檔，甚至超跌，在市場回歸基本面之後，部份股票及債券的吸引力將逐漸浮現，可留意六類投資標的。

2023年展望，摩根士丹利投資管理的環球平衡風險控管團隊表示，成熟國家為主的勞動力持續緊俏，將使通貨膨脹維持在高於疫情前的水準，對企業獲利帶來挑戰；另一方面，隨著經濟衰退風險持續增加，長天期債券殖利率可能開始向下滑。

摩根士丹利投資管理的環球平衡風險控管團隊認為，在股票中看好歐洲銀行類股、日本股票、能源股票；另外，在債券類股，相對看好美國公債、拉丁美洲短天期債券、美國投資等級債。

路博邁多元資產投資長Erik L. Knutzen在最近一次的投資周報提到，「機會型投資正開始形成，但在這環境中保持耐心是要訣，資產價格可能將如墜落的飛刀般節節下跌，但當市場開始呈現可能觸底的跡象時，也為投資人帶來建立部位的時機」。現在來看，預計在2023年初夏可能有機會增加承擔風險，但現在還不是時候。

路博邁資產配置員會目前對股市只有區域性的偏好，對承擔風險仍採取審慎態度，因此目前較側重美國多於美國以外的股市。雖然一些委員會成員認為，部分歐洲股市呈現相對具有投資價值的機會，但礙於區內眾多國家要克服當前的總體挑戰並非易事，致使投資於當地將與試圖接住墜落的飛刀無異。

路博邁資產配置委員會認為，大型大陸科技股評價相對便宜，但陸股在各方面存在大量不確定性。相較於陸股，對日本的投資信心度稍微較高，因為日本當地股票評價比全球金融危機以來的任何時間都還低，也較美股相對便宜約3成，而日圓兌美元匯率處於逾20年來的最低點，將支持日本的出口活動，但投資日股還是需要提高警覺，如可以聚焦旅遊產業，因其可望受惠於經濟重啟和日圓弱勢，也不會太受工業活動放緩的影響。