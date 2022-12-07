中信月月配債券ETF 受益人激增約三倍

美國聯準會升息可能進入尾聲，加上配息率有5％以上，使中信投信兩檔率先同業「月月配息」債券ETF熱度持續升溫，截至12月5日，中信高評級公司債（00772B）受益人數突破12,000人、中信優先金融債（00773B）來到2,897人，今年來兩檔增幅分別為3.3倍及2.8倍，中信高評級公司債不論受益人數、增加人數或幅度，都居投資等級公司債首位。

中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲表示，聯準會今年已大幅升息15碼，使債券殖利率狂飆。但進入第四季後，市場氛圍轉趨寬鬆，投資人預期聯準會升息步調將進入尾聲，儘管債市仍有波動，但偏空走勢已轉為盤堅向上，吸引長線資金流入，同時債券ETF受益人數急速飆升，可見投資人都想趕上這波浪潮。

游忠憲指出，美國聯準會升息浪潮推升美國10年期公債殖利率破4％，投資等級公司債更突破5％，當前聯準會已逐漸放「鴿」，意味著升息循環已到尾端，債券價格趨穩之下，長天期公司債的投資價值浮現，將資金布置在高評級的公司債ETF，短期可收息、長期則有望賺取資本利得。

受到激進的升息手段，導致2022年債市一路走跌。展望2023年，游忠憲指出，債券價格已於最近開始趨穩向上，波動程度相對小，當前至明年第一季都是布局債券的好時機，惟市場預估景氣將走下坡，很大機率會進入衰退期，企業償債能力受到考驗，在殖利率都相對高點的時候，挑選債券評級顯得格外重要，應將發債公司的評等列為考量範圍，而投資等級公司債ETF已包攬一籃子的高評等公司長天期債券，除具有收益空間，還可在景氣下行時成為資金避風港。