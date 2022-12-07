高股息ETF夯 受益人數破200萬

今年國內台股高股息ETF投資熱潮持續，不但基金檔數新增三檔來到11檔，從受益人數來看，也不畏今年市場的大幅震盪持續攀升。根據統計，近幾年台股ETF基金受益人數幾乎呈現翻倍成長，2019年僅有18.8萬人，2020年底已經衝高至56.5萬人，2021年底更直接衝破百萬人大關，到了最動盪的2022年也不改其成長態勢，統計至2022年10月已經衝破200萬人大關，達到209.9萬人。

國內高股息ETF基金由2008年元大推出的元大高股息ETF揭開序幕，隨著台股殖利率向來居亞洲各國之冠，吸引不少存股族相繼投入，成為台股震盪下資金避風港，2022年陸續有群益、永豐、凱基等投信陸續再推出台股高股息ETF基金，將國內高股息ETF投資風潮推至高峰，總計目前市場上共有11檔台股高股息ETF基金，總受益人數至2022年10月更衝上逼近210萬人的歷史高峰。

目前國內台股高股息ETF各有不同的特色，但有些選擇以追蹤高填息企業為主，有些以高獲利為主要觀察條件，且各檔基金配息方式不同，但是由於高股息ETF均鎖定有能力配發較高股利的企業，在台股2022年的震盪下展現了高度追漲抗跌的特性，因此整體規模與受益人數持續攀升，成為人氣最旺的基金商品。

投信法人分析，高股息ETF追漲抗跌的特性是吸引投資人持續進駐的主因。例如11月大盤大漲近2,000點，連帶也使得台股高息ETF績效展現跟漲的特性，觀察同期間市場上11檔台股高息ETF表現，平均漲幅達8.41％，表現最佳的甚至有高達13.1％的漲幅，在風險機會並存下，跟漲抗跌的台股高息ETF，是大盤急漲後的台股穩健投資術。

一般而言，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，加上高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上共有11檔台股高息ETF供投資人選擇，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選的條件之下，績效也會有所差異。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，投資人最熟悉的市場就是台股，不過台灣屬於淺碟市場，台股雖然基本面佳，但不免還是受國際局勢影響，波動度可能加大，金融市場漲跌有時，台股目前預估本益比9.4倍，後續展望方面，雖目前綜合觀察，包括總經數據或企業財報，均落在調整的過程。

考量美國通膨後續可望逐漸趨緩，本波經濟落底的時間預估在將發生於未來半年內，貨幣政策最緊縮的時間點也即將過去。且股價也已經先行反應基本面利空，評價已落在相對低檔，台股隨著市場對利空的反應逐漸鈍化，基本面利空測試的築底可望逐漸完成。