股債齊跌 靈活配置完勝平衡策略

高通膨、急升息使今年來股債資產同跌，統計1973年以來，股債同跌未曾超過一季，今年卻已持續三季，創近半個世紀來的數長紀錄，使得傳統股六債四的平衡策略也未能倖免，今年來截至11月底下跌12.91％，創下1976年以來僅次於2008年金融海嘯的全年下跌20.1％，但採取彈性靈活配置，卻有完勝傳統平衡策略的佳績。

根據理柏資訊統計，台灣核備39檔境外平衡與靈活型混合基金績效，今年來截至12月2日平均下跌5.52％，優於658檔股票型基金平均下跌8.39％，但其中富蘭克林穩定月收益基金今年來、近一年及近二年績效皆居39檔之冠，分別有4.79％、8.47％及16.97％正報酬表現，且遠優於39檔的平均表現，差距分別達10個百分點至20個百分點。

資產管理業者表示，富蘭克林穩定月收益基金不拘泥於固定的股債配比，由投資團隊彈性配置，著眼高通膨威脅與升息環境，今年來顯著減股加債，不但避掉股市大幅下跌的風險，也掌握債券殖利率攀升下的收益機會。

靈活地運用掩護性買權策略，不僅提升基金收益、控制下檔風險，也同時增加參與資本利得彈升的機會，在波動如此劇烈的一年，基金仍持續實現追求收益的投資目標、連續兩次調升配息金額，目前年化配息率有接近8％左右。

投資專家指出，傳統股六債四的平衡策略或配置比重一成不變的投資商品，已難以因應快速變化的市場，由專業經理團隊彈性靈活的操作策略，才更能在紛亂的市場下表現勝出。

經歷今年市場一片慘烈，明年面對經濟可能陷入衰退，近期各大國際機構所陸續發表新一年投資展望報告中，摩根士丹利與高盛不約而同看好明年的收益投資機會，因此，不妨多配置追求如高股利與高債息的收益型商品，更重要的是挑選操作策略靈活彈性的經理團隊，才能輕鬆應對瞬息萬變的市場環境。