台灣多元資產平衡布局 抗震

當前儘管市場預測，聯準會將放緩升息速度，但信用緊縮對經濟與需求的衝擊，未來幾季將逐步發酵，台股震盪不可不防，可藉由台灣各類多元資產平衡布局。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，台灣特別股擁有較穩健的票面股息，且長期價格波動度低，加上持股結構以國內法人為主，根據台灣證交所統計至9月30日，外資持有占比平均僅約1.4％，相對不會有外資撤出造成的波動，滿足穩健類型及退休族資產配置所需。

台灣多重資產型基金投資聚焦台灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收之新台幣資產，具有穩定高股息、與長期波動度低於大盤之投資優勢，建議投資人可適時納入資產配置中，抵禦股市下檔風險。

復華傳家基金經理人郭家宏表示，聯準會官員仍持續釋出明年內不降息的鷹派論調，歐洲能源斷供及通膨壓力升溫下歐洲央行可能被迫大幅升息。電子業庫存將調整至年底，但通膨將降溫、經濟惡性循環源頭可望開始改善，股市將隨聯準會政策態度變化震盪築底，因應市場不確定性，操作上將偏重均衡配置，同時配置債券部位控制下檔風險。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在技術面上，台股在K值降至極低值以下後，短線反彈可期，在產業上，外資在庫存之研判上也認為目前正進入谷底調整，明年第二季可望達到反轉往上機會，以股價領先角度來看，短期反彈後可等待中期回升的時間點。

由於短線震盪大，在操作上可以長期配息穩定為主要核心持股方向，以降低波動度，優先布局殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，高股息相關族群看好台積電供應鏈及半導體相關利基股。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，無論經濟週期如何變化，美國的創新能力與台灣的管理能力仍然是世界經濟舞台上的主要領導者。而台灣與美國市場也因此提供了更多的成長潛力。尤其是現在經濟週期正在緊縮，更加可以看出是誰在裸泳。

復華神盾基金經理人董建維表示，全球半導體業持續庫存調整，加上目前市場氣氛面偏保守，因此台股仍將在區間震盪的機率較大，操作策略維持控制在中性持股水位，靜待貨幣政策與基本面轉佳，持股以今、明兩年獲利仍持續成長的公司為主。