14檔債券ETF交投熱 這檔成交量日增8成

台股2022年由18,619點新高一度回測12,629點，專家指出，展望2023年，地緣政治風險將會大於經濟風險，債券市場殖利率進入甜蜜點，帶動債券ETF交投升溫。

7日以元大美債20年（00679B）成交量破萬居冠，而國泰20年美債（00687B）成交量則日增8成，成長最多，14檔ETF成交量居前段班，值得留意。

面對2023年第一季的政經環境，中國信託投信投資長楊定國表示，隨著利率政策方向明確、升息週期進入末段路，投資人可開始加碼債券部位，而股票市場因下檔風險大且市場不確定性猶存之下，宜靈活操作，持有部位少於債券持有比例為宜。

楊定國指出，債券資產選擇應考量債券息收與政策利率間的利差，目前美10年期公債殖利率與政策利率約略相當，因此債券市場仍偏好存續期間短的公債，未來若升息放緩或債券利差擴大，殖利率相對高的投資等級的長天期公司債則可分批布局，短期可賺息收，長期則有望賺價差。

國內投資人以ETF參與債券市場，觀察國內債券ETF 7日單日成交量，以元大美債20年成交量達10,249張居冠，且日增近5成。

隨後有包括中信高評級公司債、元大投資級公司債、元大AAA至A公司債、中信優先金融債、台新JPM新興債、國泰20年美債、中信美國公債20年、中信投資級公司債、國泰投資級公司債、富邦全球投等債、元大美債1-3、統一美債10年Aa-A、國泰A級公司債等，成交量在300張～3,563張不等，都是資金關注標的。

國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華指出，目前市場普遍預期，美國聯準會（Fed）於2023年第一季升息後，將轉為觀望態度，有利全球債市落底回穩。據歷史紀錄，過去Fed最後一次升息的前一季，投資等級債通常會出現相對低點，觀察近三次升息循環中，末次升息前一季開始進場布局投資等級債，其一年後平均報酬率可達10％。