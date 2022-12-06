政府救市 越股蓄勢待發

隨著政府可能推動相關支持政策，越南股市正醞釀新一波反彈行情。投信法人指出，近期胡志明指數站上1,000點大關後，成交值亦溫和放大，有助未來指數持續上攻。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據IMF最新預估，明年越南GDP可望達6.2％，大幅優於全球平均的2.7％。今年和明年企業獲利有望分別達到17％與20％。胡志明指數預估本益比目前滑落至約9.2倍水準，較鄰近東協國家股市估值明顯低估近40％，隨著利空充分反應、政府有望推動救市政策，越南股市中長線買點已經浮現。

越南央行近期釋出有意支持流動性訊號，擬提高多家銀行信貸增長上限，雖然細節尚未出爐，但資金有望進一步緩解。

法人指出，在政策激勵下，散戶信心情緒高昂，追高信心連帶增加，外資連續買超之下，成交量維持在熱絡水位，未來若有更新的細節釋出，股市有望帶來新一波的慶祝行情、激勵散戶情緒上揚，短期關注政策外，也可持續觀察流動性是否能維持動能。

富邦越南ETF經理人楊貽甯表示，越南10月公布之CPI達4.5％，高於政府政策目標4％，預期12月仍有升息機會，但受到美元走貶及美國升息強度降低預期下，短線上越南央行升息幅度可望降低，對金融市場的負向衝擊有望緩解。

法人分析，越南因具備低廉的勞動成本，與多國簽署自由貿易協定，加上受惠中美貿易的轉單效益，未來仍將持續吸引投資者的青睞。

經驗亦顯示，歷經震盪後的12月至隔年的2月，確實是提前逢低布局越南股市的好時機。若未來越南升級成新興市場名單，將吸引更多外資資金流入，因此建議在跌深過後可透過定期定額方式，加碼布局。