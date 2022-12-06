越股大反攻 越南基金買點到

越南股市11月如坐雲霄飛車，上旬急跌後，下半月展開絕地大反攻，且半個月漲幅高達15％，時序進入12月，觀察過去兩年12月均上漲，2020年更飆至近10年最高點，近期胡志明指數量增價揚，一舉突破季線，技術面有利後市表現，且聯準會升息可望趨緩，越股中長線看好不變，越南基金進場布局好時點。

日盛越南機會基金研究團隊表示，IMF最新預估明年越南GDP年增可望達6.2％，優於全球平均的2.7％，今明年企業獲利則有望各達17％與20％。胡志明指數預估本益比目前滑落至約10倍，較東協國家股市估值明顯低估近40％，隨利空充分反應、政府有望推動救市政策，紓緩地產業資金緊縮壓力，越南股市中長線買點浮現。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，越南央行釋出支持流動性訊號，資金有望進一步緩解，激勵散戶情緒升溫，追高信心連帶增加，外資連八買，成交量維持熱絡水位，類股全面走高，未來若政策更新細節釋出，股市有望帶來新一波慶祝行情。

富邦越南ETF（00885）經理人楊貽甯指出，越南股市跌至接近10年均線，短線乖離已大，目前技術面透露正向訊號，且越南股市本益比降至歷史低點，越股在歷經9月至今跌深後，短線提供落底反彈契機。

日盛越南機會基金研究團隊分析，越南當地券商預估，今年外貿總額有機會上看7,800億美元，高於去年6,685.4億美元，經濟實力表現依然亮眼。近日越南盾貶值壓力舒緩，為整體金融體系流動性創造有利條件，若匯率持續穩定，越南央行可望有進一步空間，實施支持經濟的貨幣政策。

且越南債市價格趨穩，初級發行市場回溫，在市場信心面持續回升下，建議可透過定期定額布局越南股票基金，掌握投資契機。