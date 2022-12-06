鴿聲四起 新興亞股吸金

美國聯準會（Fed）放鴿，激勵全球股市走漲，新興亞股上周持續走強勁，僅菲律賓、印尼及南韓小跌外，越南、台灣及泰國增幅居新興亞股前三。法人分析，綜觀上周資金，外資持續回補新興亞股，連五周淨流入，流入資金集中於印度、台灣、南韓及越南，淨流入金額分別為13.9億美元、13.2億美元、5.8億美元及3.72億美元。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，台股上周掀起選後行情，加上聯準會主席鮑爾一番鴿派言論後，激勵台股動能續強，連五周走升，估計年底前新興亞股都有望成為外資首選，基本面穩健的台股市場吸引力更加十足，台股上攻動能值得期待。

張圭慧指出，市場逐漸將焦點從聯準會動向轉移至經濟衰退疑慮，估計台股短期內仍處高檔震盪格局，須關注政經情勢所帶來的風險，以穩定投資組合表現，建議投資人選擇具有優異基本面、長線題材的產業進行布局，伺服器、網通、半導體、綠能及電動車，是相對看好的族群。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南央行近期釋出有意支持流動性訊號，擬提高多家銀行信貸增長上限，雖然細節尚未出爐，但資金有望進一步緩解。

張晨瑋指出，在政策激勵下，散戶信心情緒高昂，追高信心連帶增加，外資連續買超下，越股成交量維持在熱絡水位，未來若有更新的細節釋出，股市有望帶來新一波的慶祝行情、激勵散戶情緒上揚，短期內關注政策之外，也可持續觀察流動性是否能維持動能。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，今年儘管國際股市因通膨、升息而震盪劇烈，印度股市同樣波動不小，不過整體表現仍相較其他股市抗跌，年至今更是少數維持正報酬的股市。

後市來看，印度整體製造業景氣仍保持強勁；在企業獲利方面，根據印度企業發布之展望，在成本壓力逐漸緩解下，下一季利潤率可望改善，並預期明、後年獲利年增率仍可望有雙位數水準，企業獲利增長動能依舊穩健，而在基本面與獲利面的支持下，仍可望給予印度股市正面發展助力。