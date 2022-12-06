台股季節效應可期 年底進場佳機

12月以來，台股進入萬五攻防戰，投信法人指出，2012年以來各月份股價表現顯示，歷年年底至隔年2月農曆年後月份，通常是台股表現較堅實的期間，平均上漲機率高、且股價呈現上揚。

第一金工業30 ETF（00728）經理人牟宗堯指出，年底適逢大型機構資產配置調整期，加上台股過往多有元月行情與紅包行情等利多加持，市場預估台股明年股價的相對低點落在第一季、隨後股價可望呈現逐季攀升，以股市領先基本約一季至兩季的時間觀察，台股若見整理期提供加碼布局進場好時機。

歷經全球股價波動放大的2022年，牟宗堯表示，目前研判聯準會明年第一季完成升息機率高，也使得股價後市修正風險可望逐步降溫。

整體台股仍必須留意半導體庫存修正風險、美元是否再出現大幅升值及外資賣壓，及後續台灣上市櫃公司的財報數據表現等，牟宗堯提醒，經濟雖受到升息干擾，但就業與薪資成長的數據觀察，經濟的調整呈現溫和適中力道。

第一金投信指出，統計近十年台股平均本益比為16.1倍，近一年股價修正中，已使得台股本益比回落至11倍水準，本益比位處十年平均值減一至兩個標準差間，過往台股本益比降至十年平均值減一倍標準差以下進場，資料統計，投資一年的正報酬機率超過九成，平均股價漲幅為14.5％。

第一金工業30 ETF追蹤臺灣指數公司台灣工業菁英30指數投資，該指數成份股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健，且著重長期股利穩定因子特性，整體投資更有利於抗經濟逆風。

資料顯示，台灣工業菁英30指數過去五年平均股息殖利率為4.42％，高於台股加權指數股息率均值3.56％，2022年預估台灣工業菁英30指數股息殖利率為5.89％，亦高於大盤的4.57％。

第一金工業30 ETF主要投資大型權值、藍籌股，也是這波外資回流的資金受惠股，此外，該ETF亦設計有台股ETF投資人最愛的配息機制，採年度配息機制，能降低頻繁配息的額外成本負擔，且每年元月份進行除息，更能將前一年度的收息全面涵蓋。