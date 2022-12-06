高檔續強 台股基金績效亮眼

美國聯準會（Fed）轉鴿、升息速度有望放緩，加上大陸鬆綁防疫，激勵美股費城半導體指數近期飆漲近6％，帶動台股一度站上「萬五」，現階段資金行情領航，帶動股市彈升氣勢，且股價淨值比觸及1.77倍後反彈，預期類股良性輪動、指數墊高格局，布局台股基金績效可期。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，Fed主席鮑爾釋出鴿派訊號，及歐元區通膨降溫激勵，台股上周一度站上「萬五」，並維持高檔震盪，盤面類股維持良性輪動，有利波段漲勢延續。近日上市櫃公司將陸續公布營收，及諸多重要國際經濟數據將公布，尤其歐、美、日等主要央行將陸續召開貨幣政策會議，都將牽動台股走勢。

台新台灣中小基金經理人吳繼先指出，台股產業法說修正幅度高於市場預期，但股價漲多跌少，顯示利空過去已經反應，後市類股操作可從三大方向布局，包括半導體仍有機會成長的類股，及電子標籤、線上遊戲、能源相關、農糧相關等長期趨勢利基股。

中信小資高價30ETF（00894）經理人張嘉祐認為，近期台股反彈強勁，後市集團作帳行情，可望支撐12月維持高檔續強，明年農曆封關前表現可能較淡，預估具政策性題材的綠能、電動車、通信網路仍有撐，及資料中心、AIoT、智慧車、5G長線成長趨勢不變，看好通信網路持續受惠。短期仍有波動，布局兼具基本面、政策題材的ETF，有利尋求穩定機會。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊預期，明年台股類股獲利差異大，以先進製程半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子及蘋果供應鏈為主要觀察族群。伺服器受惠AI與HPC技術發展、新平台推出而展望樂觀，及自駕車增加，ADAS與車載電腦需求愈來愈大，車用電子可望維持雙位數成長。