南非相關基金 延滯付款198萬

針對南非基金申贖及配息出現延滯，證期局副局長張子敏6日表示，因為南非銀行9月開始全面導入ISO020022，因各銀行進度不一，匯款出現亂碼，進而造成境外基金贖回款及配息未能如期支付，到11月底還剩下新台幣198萬元仍未到帳，將請投信投顧公會追蹤後續情況，並請基金總代理人協助收付作業。

張子敏公布到10月，國人投資境外基金涉有南非曝險部位者共198檔、新台幣176.53億元，占國人投資境外基金3兆4,263億元的0.52％；若是以南非幣計價的境外基金，則有94檔，國人持有部位1,933.35億元，占境外基金部位的5.64％。

至於境內基金則未因這次南非銀行更新系統受影響，但有投資到南非的約新台幣80.8億元，共83檔，約占境內基金規模4兆5,561億元的0.2％；若是境內基金有南非幣計價者則有120檔，規模258億元，占率0.57％。

從11月傳出南非基金申贖及配息出現延滯撥款，張子敏說，主要是南非銀行導入ISO020022，但各銀行導入進度不一，匯款資訊出現亂碼，無法找到相對應資訊將款項匯出，造成須透過南非銀行轉換的款項，部分產生異常收付的問題，進而造成境外基金贖回款與配息未能如期支付投資人的情形。

金管會11月24日調查時，國內有13家總代理人代理94檔境外基金，有銷售南非幣級別，其中七家總代理人出現申購、配息未如期支付，一度高達新台幣8,549萬元，但到11月底已降為198萬元，代表處理後金額已有下降，受影響投資人有限。

至於後續處理方式，金管會表示，已請投信顧公會追蹤受影響的境外基金處理情況，並請總代理人透過境外基金機構，持續與南非當地銀行聯繫及協助銷售基構處理延遲付款的款項收付作業。