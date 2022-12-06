南非幣基金大出包 專家建議保資產這樣做

南非幣基金大出包 台灣人投資2000億淪苦主 專家建議快「這樣做」保資產

台灣投資人追求高配息，不過最近卻傳出投資人南非幣基金從11月至今竟然都還沒收到固定配息，其規模高達近2000億，讓投資人急得跳腳。公股行庫高層指出，國人持有南非幣基金規模龐大，由於近10年南非幣持續貶值，建議客戶南非幣基金配息，拿到最好盡速把南非幣轉成新台幣。

據《財訊》報導，目前南非幣基金商品規模達1933億台幣，直到上周，銀行通路才收到投信發出的公文，說明「境外基金南非幣贖回及配息款項延遲付款」的原因，竟然是因為南非當地銀行今年9月開始全面導入ISO020022，卻發生不可預見的系統性問題，造成部份款項只要透過南非當地銀行轉換，都會有異常收付狀況產生，進而造成款項延遲。

根據某投信公文指出，「境外基金機構已持續與南非當地銀行聯繫，南非當地銀行也正已經盡最大的力量處理延遲款的問題，但因為此系統性問題，導致很多匯款方的資訊遺失，南非當地銀行找不到相對應的資訊，再將錢匯出，也因此銀行端需要比以往更多的時間處理款項的配對。」

不僅南非幣基金傳出配息延遲付款，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）也因貪汙醜聞越演越烈，市場擔心拉馬福薩遭到彈劾，導致日前南非幣及公債價格暴跌。

南非幣出包與暴跌在金融圈引發關注，大型公股行庫緊盯南非幣基金付款狀況，並與發行的投信公司保持聯繫，每日緊密追蹤。

大型行庫高層表示，雖然近一個月來因為南非央行升息，使得南非幣匯率較先前好轉，但由於近十年南非幣持續貶值，因此已建議客戶，若南非幣基金配息，「拿到的配息最好把南非幣轉成新台幣」，不要再讓自身的南非幣資產部位繼續膨脹。

（旺得富理財網）