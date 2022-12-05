2023危機重重 亞太股市有韌性

2022年已近尾聲，股債市面臨大幅波動，2023年同樣面臨多重危機，但在各國央行可能不會再採取高強度的貨幣緊縮政策，富達國際表示，2023年可能溫和經濟衰退並相對看好亞太股市。

富達國際亞太股票主管 Marty Dropkin表示，2023年硬著陸機率仍高，而「通膨與利率」、「強勢美元」、「區域性差異」等三大趨勢將主導市場發展。預估2023年通膨可能持續在高檔，由於各國央行已不再採取之前「不惜一切代價」應對疫情之寬鬆政策，但如果通膨維持在 2％以上，利率就不太可能降得太快。因此，「溫和經濟衰退」是2023年最可能出現的結果。

Marty Dropkin認為，在各地區域展現明顯差異，歐洲在2023年恐將面臨最為嚴峻的挑戰，目前股市仍存在尾端風險。對於美國來說，儘管實體數據尚未轉弱，但市場尚未完全反映企業獲利下修的幅度，若成長如果突然減速，標普500指數明年有可能出現更劇烈的震盪。若和歐美比較，亞洲相對具韌性。

儘管強勢美元加上聯準會引領全球升息，導致今年亞洲市場出現幾波資金外流，明年還可能發生，由於亞洲各央行有充沛的外匯存底，且外債負擔較輕，許多央行較過往緊縮週期展現更佳韌性。尤其在大陸可能會持續推動其寬鬆政策，印度有國內強勁經濟支持，可望維持政策靈活彈性。

他指出，2023年市場仍具波動，建議投資人可運用亞洲配置提升投組效益與成長潛力。

富蘭克林證券投顧也表示，大陸政府防疫政策變化，一旦有進一步的政策暗示或規劃，重燃市場對於重啟經濟的「預期」，即有利增添市場投資信心，建議投資人應保有耐心，新興市場投資建議以較為穩健的亞洲小型企業基金搭配亞洲成長型基金布局，定期定額作為新興市場投資核心。

群益東方盛世基金經理人楊慈珍則認為，中美兩國角力增添經濟放緩壓力，亞太企業第三季財報結果好壞參半，不過下半年企業獲利展望，除科技股仍具下修空間外，多數產業獲利增速可望回溫。

鑒於亞太股市現已先行修正，目前指數估值低於長期平均水準，投資價值浮現，待市場不確定性降溫後，建議逢低佈局，關注內需成長及新能源產業。