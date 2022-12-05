市場波動大 多元資產布局降風險

聯準會暗示未來利率政策將綜合考量通膨數據與經濟數據，也會將金融情況納入考量，對於長遠市場發展而言，屬於穩健的做法，但這也代表後續每一項重大指標發布均會影響聯準會的政策方向與市場預期，金融市場波動度短期仍將非常大，法人認為，投資人可藉由多元資產布局來降低風險。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，在高通膨及大幅波動的環境下，理財首重抗通膨及降波動的商品，建議採多元資產配置因應，以分散風險，股債比可調整為60：40，看好息收較佳的美國REITs、Fallen Angel債券，以及受惠疫情商機及剛性需求，且不受景氣影響的醫療保健基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，隨觸發通膨的因素由能源轉向房市與薪資等更為黏著的因子，預期即便通膨可能因供給面瓶頸緩解而觸頂，相較於過去的經濟循環，本波物價仍將處於相對高檔，使得通膨前景仍具挑戰。

當前多數央行以對抗通膨為唯一目標，並接受為抑制通膨可能帶來的經濟負面影響，雖然面對政策快速收緊使風險性資產承壓，預期一旦緊縮政策有所緩解，股債資產的負相關性將回復正常化，債券可望重拾抵禦風險功能。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，美國股市不僅自新冠疫情的衝擊後再起，即便面對目前的高通膨環境與景氣的不確定性，美國股市仍能展現極佳韌性。就抗通膨能力來說，在薪資高漲時期，人力依賴度較低的科技業受到薪資成長的壓力較輕。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，儘管目前股市已來到相對低點，不過在真正步入底部翻揚初期，股價表現可能更加波動，金融市場波動仍會持續被刺激升溫，因此想參與股市回升行情，又不想承受大幅震盪的投資人，布局上可關注多重資產型基金，靈活配置掌握跟漲抗跌的機會。