不畏動盪 投信基金掀追募潮

今年投資市場不但震盪且出現罕見的股債齊跌，投資難度拉高下，從國內投信基金追加募集的狀況，可見國內投資人開始尋求收益穩健的標的，不過，股市投資人仍不忘把握追求資本利得機會，將部分資金轉往波動性不輸台股的越南股市，因此下半年來投信基金追募的多集中在多重資產、美債基金與越股基金或ETF基金上。

根據投信投顧統計今年下半年來國內投信基金送件申請進度，今年下半年來有11檔基金申請追加募集獲准，其中安聯收益成長多重資產基金竟是第五次追加募集獲准，另外，中國信託越南機會基金、富邦富時越南ETF基金、聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合基金、國泰10年期以上A等級美元公司債券基金等四檔基金則是第四次追加募集獲准。

法人表示，多重資產基金近年來日益蓬勃發展，由於該類基金能透過各類股票、債券、REITs、指數等不同資產配置，且因為持有標的具有收益性質，有利於抵禦行情波動風險，因此今年來即使市場趨勢下行，依舊受到投資人青睞。

現階段仍建議投資人可採取以美股為核心來進行多元資產布局，將更有助於分散投資組合風險，掌握不同市場輪漲契機，也能透過收益部位獲得息收保護，兼顧報酬和波動管理，穩中求勝。

越南股市歷經9月的回檔修正後，吸引了更多買盤湧入，因此國內目前唯一的富邦越南ETF第四次追加募集已於11月23日申報生效，另一檔唯一的中信越南機會基金也在兩年內追募了四次，都展現了越南挾其經濟起飛的優勢，獲得不少投資人認同，且願意在股市回檔後加碼投資。

富蘭克林證券投顧表示，11月FOMC會議記錄顯示大多數官員認為放慢升息步調的時機很快成為合適之舉，市場解讀聯準會將放緩緊縮力道以評估對經濟的影響，激勵全球股市延續10月中旬以來的反彈氣勢。

因應市場多變環境，建議以採取靈活配置的美國價值平衡型基金為核心，而通膨放緩、聯準會升息末期將逐漸開展債市的投資行情，建議投資人可依照個人風險屬性增持適合的債券型基金，首選以美元計價全球複合債型基金，保守可搭配具防禦性的美國公債或政府擔保抵押債。

股市部分，建議採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，以及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。