台股短線震盪大 定期定額布局

台股近期迎來大反轉，投信法人表示，今年以來通膨、俄烏戰爭及美國升息等利空因素轉淡，加上電子庫存目前穩定去化，頗有利空出盡意味，不過提醒投資人目前仍處景氣下行階段，勿過度追高，可依產業展望、籌碼變化適時調整，或採定期定額穩健布局。

華南永昌永昌基金經理人盧彥瑋分析，國際間通膨數據仍高，各國央行政策態度偏鷹，股市短期波動難免，不過目前台股評價面仍有不少具投資價值公司，另外，行政院通過台版晶片法案，預期通過後對台灣半導體產業也將帶來正向助益，短期台股可望逐步擺脫悲觀氛圍，投資人可視總經指標，聚焦產業趨勢向上，體質較為穩健族群伺機布局。

盧彥瑋強調，台灣基本面狀況不差，但市場仍對於升息、通膨及大陸新冠疫情等議題有疑慮，建議分批進場以分散風險，看好類股則以半導體、IC設計服務及生技為主。

復華台灣好收益基金經理人楊聖民表示，台股近期投資情緒轉佳吸引資金回流，操作策略上，因應市場仍有不確定性因素干擾，布局建議均衡配置，嚴選大型產業權值股、穩健高股息股、成長價值股等三大區塊產業績優個股，以因應類股輪動及市場消息面變化引起的盤勢變動。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股短線震盪仍大，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力，以長期配息穩定為主要核心持股方向，並期望布局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，高股息相關以台積電供應鏈及半導體產業主軸；非高股息布局以抗通膨為主要方向，如奢侈品、農糧等。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，展望2023年，第一季升息等對股市造成負面影響的總經因素有望逐漸淡化，半導體以及電子類股得以需求回溫，有望推升評價。日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，儘管目前股市已來到相對低點，不過在真正步入底部翻揚初期，股價表現可能更加波動，金融市場波動仍會持續被刺激升溫，因此想參與股市回升行情，又不想承受大幅震盪的投資人，布局可關注多重資產型基金，靈活掌握跟漲抗跌機會。