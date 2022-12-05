陸鬆綁封控 新興債強心針

美國10月通膨下滑，聯準會（Fed）主席鮑爾鴿聲響起，升息預期放緩，強勢美元應聲回落，歐洲企業獲利和經濟數據展現韌性，歐洲非投資級債基金11月表現最佳，新興債也緊跟在後表現亮眼，後市大陸防疫措施若鬆綁，有助修復新興市場投資信心，帶動新興強勢貨幣和當地貨幣債基金績效表現，後市可期。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，隨觸發通膨因素，從能源轉向房市與薪資等因子，預期可能在供給面瓶頸緩解後觸頂，但物價將處於相對高檔，通膨前景仍具挑戰。當前多數央行升息抗通膨優先，並接受可能帶來的經濟負面影響，使風險性資產承壓，預期緊縮政策緩解，股債資產負相關性將回復正常化，債券可望重拾抵禦風險功能。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，Fed認為通膨威脅高於經濟衰退，態度轉鴿但持續升息不變，經濟走緩使公司債面臨風險溢價擴大，創造具正報酬潛力的進場時機，短期震盪應保持穩定心態，趁低點危機入市，掌握息收及資本利得上漲的機會，建議彈性分批布局，分散市場波動風險。

群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華認為，市場預期今年非投資等級債違約有限，明年違約金額預估與2019年相當，且將集中在零售、電信和廣播媒體等特定產業，不至於擴散至整體債市，後續若通膨續明顯降溫，反有利非投資級債後續表現，從長期角度來看，現階段有更多息利雙收的潛在空間可期。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，隨市場預期利率朝高峰值靠近，將開啟明年債市多頭行情，利率恐將維持在高檔一段時間，美國經濟陷入輕度衰退，建議債市配置可靠攏投資級債，防禦經濟風險，短期仍以布局低存續期債券為宜。