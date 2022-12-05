投資級債上周失血最多

根據最新統計顯示，上周三大債市資金呈淨流出，其中又以投資級債流出幅度較明顯，非投資級債與新興市場債則較為和緩。

安聯投信表示，聯準會鴿派論調加上通膨放緩，使美國10年期公債殖利率單周回落19個基點收於3.53％，並使信用債利差普遍下滑。觀察全球主要債券指數，過去一周前半觀望聯準會主席鮑爾論調氣氛系、債市情緒較為保守，但隨後在偏鴿言論的激勵下，下半周有所回溫，包括全球政府債券、全球投資級債、非投資級債及歐美等市場的非投資級債等指數單周皆收紅。

安聯投信表示，進入升息循環末端，加上前景仍有不確定性，聯準會可能會放慢升息的速度來尋找終點，故可能會有轉鴿的跡象；但因其會關注的因素不單只有通膨，也包括了貨幣政策的緊縮程度、遞延效果對於經濟與市場發展的影響，故利率終點仍然有不確定性，但應會比市場早前預期的更高。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，現在處於升息末段，但仍不是已經開始停止升息或降息，故仍應留意利率風險；加上現在短端利率不比長端利率差，短中天期的債券不但可降低利率波動風險，也有望提供較佳收益，故可聚焦於存續期較短的非投資級債與公債，追求收益的同時也致力降低波動、增加投資組合的防禦性。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，近期殖利率大幅回落主要來自市場對通膨數據下滑的信心面反應而非基本面，預期波動風險仍高。

投資級債提供5％～6％的收益，短天期公債也非常具有吸引力，同時建議保持高度流動性，等待例如非投資級債有進一步修正時可逢低布局。

由於經濟面臨下行風險，就利差角度而言，非投資級債可能仍有再探低的機會，這更需要主動管理與由下而上對個別發行人進行深度分析，尋找基本面強勁、在成長減速下仍得以持續生存的企業，由於許多企業的基本面在前一次的衰退中已大幅改善，不認為經濟將陷入大規模嚴峻的衰退，因為許多企業的基本面在前一次的衰退中已大幅改善。