50檔台股基金 績效贏大盤

11月台股上漲1,929.8點，漲幅14.9％，反彈上漲兩千點行情，觀察同期138檔台股基金（扣掉法人與N級別）11月表現，共有50檔績效勝大盤，更有七檔基金漲逾2成。

投信法人表示，11月在俄烏戰事趨緩、通膨觸頂加上外資反賣為買等眾多利空因素影響，台股在跌破萬三於11月急速反彈上揚兩千點行情，在美股軋空行情帶動，加上股神加持半導體族群，反彈可望延續，不過，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金或高息ETF來作為投資工具。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，經驗顯示，景氣循環中，升息見頂後股市可望於一至二季內落底；而基本面而言，經驗亦顯示整體景氣將落後通膨高峰約半年時間見底，基於目前全球終端需求仍持續下滑，所幸通膨可望見頂開始滑落下，聯準會升息終點及景氣下滑落底時間目前判斷仍在2023年的上半年，預期指數中期仍將陷入震盪整理。

長期而言，全球總體經濟不論軟著陸或硬著陸，終究會有結束下行循環的一天，因台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，故震盪過後台股長線仍可望重返多頭的看法不變，只是須慎防短期反彈結束後的修正；在這過程當中台股不乏具備題材及獲利動能的中小型股，預期個股表現將較大盤亮眼。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，全球市場行情持續受通膨與升息問題牽動，全球股市也表現震盪劇烈，依經驗，除非經濟明顯轉壞，台股在底部區間進場，通常都有好表現，高股息概念主要是因為發放高股息的企業大多營運穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，因此面對市場波動時有較強的抵禦能力。

凱基台灣優選高股息30ETF基金經理人施政廷表示，這一波上漲以先前跌深的電子產業為反彈要角，上中下游皆見上揚，其中又以成長股、高品質、與大型股表現最為突出。但隨著短線來到超漲階段，施政廷提醒投資人，宜提防盤勢波動加劇，建議以多因子高股息ETF投資策略分散風險，因應盤勢變化。