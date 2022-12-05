美升息放緩 新興股市上周吸金

聯準會主席暗示12月會放緩升息步伐，而持續釋出的經濟數據正負交錯，也使股市過去一周內走勢震盪。根據最新統計顯示，過去一周全球新興股市迎來資金淨流入，其餘地區股市普遍呈資金淨流出，資金流向分歧。

安聯投信表示，由於全球經濟續呈放緩趨勢，能源通膨及企業獲利下修變數仍存、未來波動恐延續，在股市的投資上宜留意品質及防禦特性，聚焦高品質及需求彈性較小之防禦類股及低波動部位，降低投資組合波動風險。在區域市場的面向，從數據來看，目前美國經濟相較其他市場更具韌性，另外日股亦將持續受惠日圓貶值效應，布局全球股市為可相對看好。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，經濟基本面上，美國10月通膨年增6.3％，其中以二手車、服飾家俱為主要通膨下滑之來源，再者觀察10月零售銷售數據動能月增1.3％優於市場預期，顯示物價上漲對民眾購買能力打擊不大，且臨近歐美消費旺季有望帶動企業營收向上攀揚。

此外，雖通膨下滑，但美國10月非農就業人數仍高於市場預期，反映勞動力依舊強勁造成薪資價格持續走高，因此市場將持續關注相關就業數據。

展望後市，因通膨議題近期逐漸降溫，且貨幣緊縮政策效果慢慢浮現，市場預期本次升息循環即將走入尾聲；其次，美股評價面上仍有吸引力，利空提前反應反而創造更多的反彈契機。

富蘭克林證券投顧建議因應市場多變環境，可以採取靈活配置的美國價值平衡型基金為核心，而通膨放緩、聯準會升息末期將逐漸開展債市的投資行情，建議投資人可依照個人風險屬性增持適合的債券型基金，首選以美元計價全球複合債型基金，保守可搭配具防禦性的美國公債或政府擔保抵押債。

股市建議採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，以及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機，積極者可留意陸股及新興亞股的轉機行情。