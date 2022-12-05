大中華基金 11月報酬居冠

大陸第三季GDP優於預期，11月以來接連宣布放鬆房地產市場限制，與防疫封控限制，並再次降準，顯示政策重點仍在支撐經濟，有助舒緩市場對政治面影響經濟發展的擔憂，修復陸股投資信心和帶動資金回流，加上外部環境的聯準會（Fed）升息放緩預期，激勵大中華基金績效表現，居各地區之冠。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺指出，儘管大陸預計在某程度上增長將緩慢，但政策工具可用於支持經濟，避免經濟完全脫軌，因確認多個有助大陸市場復甦的正面催化因素，包含動態清零政策放鬆、監管環境不會進一步收緊，在各方面都看到對前景相對樂觀的理由。

大陸政府長期目標契合的領域，能為投資帶來重大機遇，例如許多消費品和服務，尚未充分涵蓋一些二、三線城市，共同富裕政策可能會擴大可支配收入的整體規模，及為社會福利提供支持。題材面以符合政策方向的領域，可望有較多投資機會。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，大陸穩增長政策方向不變，房地產、基建逐步發力，11月發布「優化新冠肺炎疫情防控措施二十條」，防疫政策預期將逐步放鬆，且經濟進入緩步修復期，有利維持成長及消費均衡配置，建議布局景氣度確定性高的新能源領域，及滲透率持續提升的智能汽車，消費板塊關注疫後復甦細分行業，及二十大政策發展重要性提升的醫療保健及農業。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎認為，大陸大幅放鬆地產限制和優化防疫控制，說明二十大後經濟問題重新成為政府工作重心，後市隨政策變化，有助吸引海外資金回流。且企業獲利來看，雖然第三季非金融淨利潤累計年成長3.1％，低於第二季的4.5％，業績仍在磨底期，但非金融ROE為8.7％，盈利能力企穩，曙光初現，可望提振股市信心。