配置四項資產 力抗黑天鵝

多家外銀財富管理策略分析團隊指出，美歐經濟走向衰退的情景還沒全數反映，四大理由展望明年市場將有進一步下行的風險，保守推估景氣轉折點會在2023年第二季。但外銀投資策略主管也認為，沒必要錯過這一波預估有10～15％的反彈機會，可以有四項資產配置安穩走到2023年第一季。

法國巴黎銀行財富管理指出，儘管風險資產今年已大幅下跌，且美國通膨率也有下降跡象，觀察仍有四大現象透露出明年市場的投資風險：一、在實質利率走高和金融環境緊縮的環境下，風險資產往往表現落後；二、快速的貨幣緊縮、美元強勢，會引發全球信貸風險。

三、全球金融市場風向球的美國股市的跌幅、美國科技巨頭的本益比倍數等預估，仍觸及經濟衰退時期的水平；四、美國股市年初下跌至今，其實沒有發生規模資金外流，未來很容易出現「投降式拋售」。

美國聯準會的升息步調將決定此波景氣的落點所在。在11月如預期再升息75個基點之後，花旗財富管理認為，接下來的升息幅度、時間都會比原來想像久，更新估測12月會升息2碼，2023年2月再升息2碼，3月升息1碼，聯邦基準利率在2023年5月會來到5.25％～5.5％之間。

法國巴黎銀行財富管理則重新估測2023年會升息2碼，聯邦基準利率達到5％後就維持於此。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，在紛繁複雜的地緣政治環境下，法人正試圖找出通膨、利率和增長的轉折點，隨著通膨下降、且投資人開始預期降息及增長回溫，正向看待2023年的投資環境應會變更加有利。但在此之前，通膨依然居高不下、利率走高以及增長預期放緩，建議投資人對風險資產採具防禦性立場。

綜合外銀財富管理對於對2023年第一季的資產配置，提出四大建議：1、成熟市場政府債及投資級別債。2、能源、金融和通訊產業的優質股息股票。3、美元搭配瑞郎的存款。4、有上下幅保護的多元資產結構性產品。