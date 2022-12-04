政策助攻 雙電基金前景可期

能源轉型已成為全球主流趨勢，代表多元電力及儲能設備發展前景可期，及電動車興起與減碳趨勢相符，帶動後市潛力，穩定且足夠的電力也更重要，激發多元電力與電動車隱含兆美元商機，將引領投資市場的主流，有利透過布局雙電基金，參與並掌握二大投資主題的契機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，近年來電力轉型在各國廣受重視，積極推動多元電力政策，降低過於倚賴單一發電的能源供應問題，且太陽能、離岸風電安裝成本，隨技術進步有所降低，搭配政策支持，成長前景看好。

儲能商機也不容小覷，Preced ence Research預估，儲能市場規模料持續穩健增長，至2030年可望達4,350億美元，相關商機龐大，是投資不容錯過的板塊。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，各國政府與企業將更重視氣候變遷帶來的威脅，技術創新與減碳需求，將為企業帶來新的營收切入點，其中替代能源波動不曾降低，但第四季裝機旺季、中下游獲利結構進一步改善，長線仍可期。電動車留意品牌廠競爭加劇，並關注鋰礦、電池與晶片的長期機會。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，電動車處於高成長期，調研機構預估全球銷售量年比仍有超過3成的成長率，將成為明年少數高速成長焦點。高估值股票將被市場重新評估，低本益比族群可能為市場關注標的，低PE族群的中游汽車零組件、電池，及電控相關的軟體和韌體等，均為可關注族群。

洪玉婷強調，電動車為許多國家陸續扶植的產業政策，並訂下禁售燃油車時程，各大國際車廠與零組件廠商也將研發視為重點業務項目，2035年電動車產業產值上看6兆美元，中長線投資前景可期。