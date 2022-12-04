替代能源商機噴發 逢低即買點

在各國政府及企業合力推動下，替代能源商機深具爆發力。法人表示，替代能源是長期投資趨勢，逢低都是買點。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，在氣候變遷日益嚴重下，環保綠能題材已成為各國政策及企業簇擁的重點。聯合國2015年12月通過巴黎協定，要求在本世紀前將全球氣溫升幅控制在攝氏2度內，目前全球政府與企業都積極行動，制定目標、增加替代能源相關支出。

蘇聖峰表示，在乾淨能源的趨勢下，「碳中和」 已成為全球政府和企業發展的顯學，大陸去年7月已啟動全國碳排放權交易市場上線交易，利用市場機制控制和減少溫室氣體排放、推動綠色低碳發展的一項重大制度創新，是實現碳中和的重要政策工具，預期下一個十年的投資趨勢在於能減碳的環保相關公司，就如同70年代的科技公司，將形成跳躍式成長，未來擁有「碳中和」利基的ESG公司有機會創造無限回報。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，在全球電力需求持續增加下，同時又希望能兼顧降低碳排的目標，世界各國已將多元電力發展作為國家主要政策之一。再者，俄烏戰爭引發的歐洲能源危機也促使國際間對於太陽能與風力發電等多元電力發展的投資金額提升，市場預估2021年至2050年每年投資金額可望達3.3兆美元。

儲能設備與智慧電網的發展同樣方興未艾，故在全球需求看升之下，產業長線趨勢看好。

富蘭克林華美潔淨能源ETF 00899經理人江明鴻同樣表示，近期標普潔淨能源指數反彈大漲10％，主要是就9月底至10月底修正後，市場檢視潔淨能源相關財報公布優於預期，加上美國IRA法案通過，對於太陽能等家戶補貼利多上升，致使投資人重新回補可中長期受惠政策利多的相關產業股。

江明鴻認為，在波動的市場中，潔淨能源企業有如公用事業等水電瓦斯電信網路都是一般大眾生活所需，受到景氣影響偏低，加上大型公司目前手握充足現金，並無升息造成的融資成本增加壓力，在全球節能減碳、淨零碳排下，刺激廠商供給面補強，看好太陽能與多元再生能源。