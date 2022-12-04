永續躍主流 ESG基金攻占十強

ESG策略相關基金正逐步成為投資市場主流，且連續三年以上獲得投資人青睞。根據相關研究顯示，即使在今年以來股市大幅波動下，亦呈現810億美元資金淨流入。根據理柏統計，境內外環球股票基金近六個月表現前十強幾乎均由綠能、永續相關主題攻占。

聯合國COP27氣候峰會再度掀起市場關注永續議題的熱度。近年來隨著地緣政治風險提高，能源安全問題愈受重視，淨零排放也從口號轉化為行動，並反映在投資市場上。從近期市場風格轉化上，亦可發現，新能源主題也再度躍上市場關注主流之一。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，淨零排放已成為全球共識，淨零轉型趨勢正開始。就政策面，淨零排放、碳中和已成為全球各國共識及氣候政策重點；目前已將淨零排放和碳中和完成立法的國家已涵蓋全球16％的GDP。預期未來有更多國家及城市有正面進展。

洪華珍表示，除了政府，企業自願性進行淨零轉型並減少碳足跡以因應全球淨零趨勢亦帶動相關產業成長力道。以美國S&P500成分股來看，目前已有38％掛牌企業提出淨零排放目標，歐洲600指數成分股則更高達64％企業已提出淨零排放目標。

近年隨著地緣政治風險提高後，各國面臨原物料飆漲後的通膨及能源安全問題也愈受重視，淨零排放逐步從口號轉化為行動，對全球政府及企業來說，是危機也是轉機。根據IEA預估2050淨零路徑，預期新能源、碳封存、氫燃料及電動車等產業將是主要解方。

以新能源為例，根據研究顯示，2022年全球能源產業新增投資金額估將達2兆美金以上，首度超越2015年巴黎氣候協定簽訂時的水準；全球清潔燃料，包含生質燃料，燃料電池，氫等投資佔整體清潔燃料新增投資金額3成以上。全球清潔能源除太陽能，風能，水力發電等供電來源外，加上電網等基礎建設佔整體清潔能源新增投資金額6成。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，聯準會持續激進升息使市場擔憂經濟衰退的潛在影響，企業庫存調整狀況持續，並受到美元飆升影響企業獲利，導致企業第三季營收小幅滑落，未來兩季的營收亦持續下修，而未來兩季的盈餘年增率亦因為低基期效應褪去而回落，不過仍有望維持溫和成長，對企業獲利展望仍維持審慎樂觀。