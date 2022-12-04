陸防疫鬆綁 A股現曙光

近期大陸官方陸續鬆綁防疫，加上房市政策發酵及信心回穩，法人指出，防疫放寬下，內需型A股企業有望最直接受惠，舉例來說，具有較高地產、金融、食品板塊配置的中國A50指數，尤為受惠連結度高的代表型指數。

國泰中國A50 ETF（00636）基金經理人游日傑表示，A股市場暗黑因子正過去，黎明曙光將到來。主因有三大訊號浮現：第一，防疫政策鬆綁。未來預期確診數仍將會創高，但對金融市場的衝擊則不至於太大。尤其從近期大陸官方公布的新冠疫情防控政策來看，有望逐步放鬆，明年經濟內需動能將可緩步改善。

第二，房地產市場回穩。為了穩住房地產市場，大陸官方繼提出債券融資支持工具來支持房市後，游日傑強調，大陸新祭出的房市利多政策優勢在於，不會直接增加房企的負債規模，同時也依然可以為房企融資提供充足的渠道。

充分說明救市先救企，其為房企後續融資創造了非常好的空間及未來表現機會。

第三，股市評價偏低具修復空間。儘管今年總體經濟環境不佳，但企業獲利仍具相當韌性。今年前三季A股累計營收52.2兆人民幣，年增率為8％，累計歸屬母公司淨利為4.4兆人民幣，年增率為2.6％。若明年經濟環境能進一步好轉，則企業獲利則可望有進一步提升的機會。

群益中國新基金基金經理人洪玉婷表示，從近期中國政府地產政策來看，刺激力道明顯加大。主要從信貸、債券、股權三個融資管道，給予民營房企融資支持，有助於加快改善民營房企的融資困境。中國證監會支持房企股權融資的表態，恢復上市房企和涉房上市公司再融資，引導金融機構與社會資本參與，將進一步化解民營企業資金困難的問題。

目前中國經濟仍較疲弱，地產行業在政策推動下有望出現曙光，明年保交樓推動下，竣工有望先回溫。後續須觀察大陸防疫政策是否能逐步放鬆。