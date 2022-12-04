醫療保健物美價廉 投資有優勢

投信法人表示，當經濟轉差，醫療支出無論景氣好壞都屬於必要支出，不太因此受影響，這正是醫療保健產業的特殊優勢。受今年股市修正影響，當前多數產業的最新本益比已來到歷史平均附近，顯示先前股價的修正，已讓股市的價格優勢再度浮現，在本益比已拉低、企業獲利不降反升下，此時是中、長期布局股市的較佳時機。

法人指出，醫療保健產業2023年企業獲利成長達17.5％，本益比低於十年平均，具價格投資優勢。

2017～2021年全球醫療保健支出每年持續以4.1％的速率成長，攀升的醫療支出，意味大眾對藥物、醫療服務、醫療器材的需求增加。不僅只有新藥商機，醫療設備更值得關注，根據FDA近年所公布的新醫療器材核准數顯示，醫療器材核准數的成長呈現高度成長，市場普遍預期今年核准數更會超越去年的206筆。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，醫療保健產業中的生技製藥、醫療通路與服務等防禦性領域，2023年仍有望再次吸引資金進駐，包括生技族群持續受惠臨床數據成功解盲、新研發藥證獲准與大型企業併購中小型企業等相關利多題材，持續展現其創新趨勢與剛性需求特性，後續仍可期待。

目前生技類股多頭行情仍在，劉翠玲分析，除NBI指數長期投資價值浮現，因生技產業在2020年至2022上半年平均併購金額明顯低於過往7年平均上半年併購金額，但隨著Covid-19新冠疫情逐漸退去，企業遞延併購案已陸續出現，推升全年度企業併購案總金額，不僅如此，新藥研發解盲成功，也持續傳利多。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，根據過往統計，醫療保健產業在美元強勢、利率上升時期，表現相對較強。整體而言，生技族群因臨床試驗解盲成功以及併購題材發酵，商機擴大下長多趨勢不變。加上今年經FDA核准的多為重磅級新藥，同時第四季也有多場重量級醫療研討會登場，相關臨床成果與商機議題有望釋出。

鋒裕匯理投信表示，隨著先進醫療科技推出的革命性技術，除了為原有的醫療方式或設備帶來變革之外，也進而成為該領域的龍頭廠商，藉由研發提升優勢，擴大市占規模、獲利表現與財務體質，整體產業投資前景看好。