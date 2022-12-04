利多不斷 生技基金有潛力

近三個月NBI生技指數上漲近8.15％，勝美股三大指數，連帶生技醫療基金漲多跌少，主要因生醫產業釋出利多消息不絕，產業營運與獲利穩健，持續吸引市場目光，中長期表現仍看好，有利透過生技醫療基金或ETF介入布局，掌握投資契機。

群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄表示，為壓制居高不下的通膨，聯準會（Fed）今年展開積極升息政策，這次升息循環，更創下2006年以來最快的升息幅度，通常在高利環境下，相對有利於價值股表現，近期各產業中以大型生技、醫療保險股表現較佳。就企業財報來看，生技醫療產業仍有7成以上獲利優於預期，顯示基本面依然穩健。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏認為，高通膨使得許多資產價格大跌，經驗顯示，醫療保健產業在通膨期間表現佳，升息循環結束後持有一年的報酬逾2成。新醫療受惠FDA製藥與設備雙核可，提供新醫療設備服務開發工具認證，醫療產業革新逐漸從傳統的生技、製藥，移轉到生命工具服務、醫療設備及醫療服務，建議優先布局相關概念股。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲認為，Fed鷹派升息與通膨烏雲壟罩，股市波動度較大，但生技醫療不斷有新利多消息傳出，除研發資金投入創高，先前受制於疫情，影響企業併購案總額，今年上半年已達177億美元，超越前兩年的72億美元與139億美元水準，成績表現亮眼，提供產業向上動能，後勢可期。

曾盈甄強調，生技醫療擁有誘人低估值，及長期極大發展潛能，各大藥廠頻頻釋出新藥解盲成功，上調年度展望，產業長期發展看多不變，有利逢低布局提升整體潛在收益。建議透過生技ETF介入，NBI生技指數網羅全球生技業龍頭企業。