台股、東協 12月漲相佳

根據統計資料顯示，近十年每年12月全球主要股市以平均來看，其中上證、印尼都有3％以上漲幅，分居一、二名，馬來西亞、台灣也都有逾2％的漲幅，再以12月上漲機率來看，印尼股市上漲機率100％最值得期待，馬來西亞、台灣也有9成的上漲機率。整體而言，若以漲幅前十大的股市來看，則有9成都集中在亞洲。市場法人建議12月的投資布局，東協、台股基金或台股ETF都是不錯的選擇。

群益投信表示，在年底消費旺季帶動下，全球股市多以上漲回應，觀察近十年全球主要股市中，12月平均上漲機率約7成，若就漲幅來看，有九個是亞洲國家，包括台灣也以2.11％漲幅排第四，亞洲國家通常都有年底到第一季的節慶與紅包行情，12月投資布局建議亞股基金是不錯的選擇。

法人建議，包括東協、台灣、大陸在內的亞股基金，目前可以定期定額或分批逢低進場方式酌量布局。台股部分，在風險機會並存下，跟漲抗跌的台股高息ETF，是大盤急漲後的台股穩健投資術，不啻為現階段想介入台股的好選擇。

隨著防疫措施放寬及經濟復甦，今年東協多國經濟成長預計都將優於去年。以印尼為例，國民所得上升，帶動國內網路及通訊需求，電信股有望受惠。且東協電信產業多為壟斷市場，企業基本面穩定。而聯準會加速升息，與東協各國利差擴大，有利東協金融股，也讓該股市在後續聯準會升息循環中，相較其他地區股市抗跌。

統一投信表示，隨著防疫措施放寬及經濟復甦，今年東協多國經濟成長預計都將優於去年。以印尼為例，國民所得上升，帶動國內網路及通訊需求，電信股有望受惠。且東協電信產業多為壟斷市場，企業基本面穩定。而聯準會加速升息，與東協各國利差擴大，有利東協金融股，也讓東協股市在後續聯準會升息循環中，相較其他地區股市抗跌。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，美國10月CPI降幅大於市場預期，通膨回落使得市場對於聯準會後續升息預期有所降溫，市場風險情緒回升下，東協股市整體跟隨全球股市同步反彈，東協因低基期題材吸引外資今年來逆勢流入，預期外資後續仍具回補空間，資金動能延續下，後市表現仍然可期。

就總經面來看，東協經濟成長性高於其他新興國家，企業獲利增速也可望維持雙位數增長。展望後市，疫後復甦及邊境解封題材可望支撐東協股市後市表現。