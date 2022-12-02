00878成分股 聯發科等3檔入列 原因曝光

今年以來受益人數及規模快速成長的國泰永續高股息ETF（00878），於12/1盤中完成了第四季配息的單次填息，自11/16除息日起，歷時12個交易日。00878所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，亦於近期進行了半年度調整。依據MSCI指數公司資訊，本次成分股新增聯發科（2454）、瑞昱（2379）、中鋼（2002）等三檔；並同時刪除華新（1605）、元太（8069）、統一（1216）等三檔。其中聯發科、瑞昱、中鋼納入，主因其股利分數提升，同時ESG表現達標；而刪除的個股中，華新因ESG評級下降而未達標，元太、統一則是因為股利分數排序值降低而遭排除。

根據臺灣集中保管結算所等資料，截至上周五（11/25），00878受益人數逾75萬人，基金規模（截至11/30）亦超過新台幣1322億元，穩居目前國內規模最大的ESG主題台股ETF。

00878所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，亦於近期進行了半年度調整。依據MSCI指數公司資訊，本次成分股新增聯發科（2454）、瑞昱（2379）、中鋼（2002）等三檔；並同時刪除華新（1605）、元太（8069）、統一（1216）等三檔。其中聯發科、瑞昱、中鋼納入，主因其股利分數提升，同時ESG表現達標；而刪除的個股中，華新因ESG評級下降而未達標，元太、統一則是因為股利分數排序值降低而遭排除。

國泰永續高股息ETF（00878）基金經理人游日傑表示，本次指數調整，仍維持該標的指數較為穩健與低周轉率的特性，在今年度配息表現亮眼下，兩檔半導體個股聯發科、瑞昱獲得納入，也增添了該標的指數的成長性。台股在今年來歷經超過半年度以上較大幅度的修正，近期已見到築底回升跡象；資金面上，外資亦由賣轉買，合計11月份，外資即回補台股，總計新台幣1,867億元，昨（11/30）日在MSCI季度調整效應下，外資單日買超台股約新台幣202億元。

整體來說，游日傑認為，台股將逐漸回歸基本面，投資氛圍可逐漸好轉，主因各產業庫存調整持續好轉中，預期明年第2季可完成，台股仍有望迎來拉貨及補庫存行情。惟台股反彈過程中，仍不免面臨上檔套牢反壓，故建議有興趣參與台股長線後勢的投資人，可透過定期定額的方式分批承接，為相對穩健的投資策略。

（時報資訊 財經內容中心）

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