台灣科技股 外資強回補

近期全球股市呈現技術性多頭反彈，法人表示，一旦美國放緩升息步伐或停止升息，更有助於資金回流新興市場。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億表示，10月下旬以來亞股隨著美股反彈而走揚，且與全球其他主要區域相較，亞太區股市評價面相對具有投資誘因，其中，外資回補最為鮮明正是台股科技股，帶動台股漲勢相對亮眼，MSCI新興亞洲指數也自11月初至25日大漲逾12％。

曾訓億認為，雖然這波亞股快速彈升，不過目前亞股評價面仍處於平均值之下，看好亞洲企業的獲利水準仍具競爭力，具備中長期配置優勢，建議投資人聚焦亞股資訊科技、原物料等類股，

第一金亞洲新興市場基金經經理人張帆指出，今年表現原本即相對強勢的亞洲新興市場，更受惠中美關係緊張轉單、疫後紅利挹注等使股市更加強勢，以東南亞市場為例，近期旅遊人口回流升溫，都有助帶動消費與經濟的復甦。

亞洲新興市場相較於歐美強勢升息的作風，不少國家較晚展開貨幣緊縮政策且升息速度亦相對溫和，其中，大陸更見持續降息、降準的預期，惟亞洲新興市場貨幣匯率今年表現相對弱勢的趨勢宜持續關注，一旦美國放緩升息步伐或停止升息，更有助於資金回流新興市場。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，新興亞洲市場中，以印度經濟表現最為亮眼，後市股價表現相對值得期待。