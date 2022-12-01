美升息步調走緩 新興亞股帶勁

美國聯準會升息步調走緩已成共識，市場預期12月升息幅度縮小至2碼，大鷹變小鷹，全球投資情緒受鼓舞，新興亞股上周普遍收漲，僅南韓、印尼小跌，其中菲律賓漲勢最強。

法人指出，外資熱錢持續回流，連四周淨流入亞股，上周資金主要集中在台灣、南韓，單周淨流入各達9.3億美元、3.5億美元，泰國、印度、印尼淨流入金額都在1億美元上下，其中越南單周淨流入達6,500萬美元，外資連四日買超。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，美元指數轉弱，非美貨幣出現喘息空間，吸引外資回流亞股。

國內九合一大選甫結束，歷史經驗顯示，台股選後有高機率出現慶祝行情，惟短期仍為高檔震盪格局，仍須注意外部通膨、聯準會升息、地緣政治風險等潛在影響因素，建議投資人關注具長線題材的趨勢性發展產業，如車電、網通、資料中心及高效運算，以及最上游題材聚集的半導體業。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，上周越南央行（SBV）提高四間大型銀行的信貸額度，包含越南工商銀行與外貿銀行，為越南企業近期所面臨的流動性趨緊提供緩解，受此政策激勵，周間一度湧入翻倍成交量，外資亦出現連四日買超，後續可觀察流動性力度是否持續。

近年越南總經成長、央行政策、銀行資產品質等皆受國際評級機構肯定，上周惠譽發布最新報告，將越南外貿銀行、工商銀行的評級從BB-上調至BB，軍隊銀行則從B+上調至BB-，肯定越南總經環境將持續成長，在政策激勵下，短期內投資人可關注越股流動性可否持續維持動能，及政府是否實際落實相關措施，以支撐買盤信心。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，從經濟面來看，東協國家是少數市場預期今年仍維持經濟增長，且增長率高於長期均值的區域，企業獲利也可望隨經濟復甦而改善，從EPS成長率來觀察，今年包括印尼、泰國、菲律賓與新加波都有雙位數水準，其中印尼更高達35％，明年來看菲律賓、新加坡也都預估由20％以上的EPS成長率。

就基本面與獲利面而言仍屬健康，仍相對有利於東協後市表現。在投資布局方面，在國際旅遊持續復甦下，可望帶動航空、旅遊等相關類股表現，除此之外，包括受惠利差擴大的銀行股、通訊服務、工業、能源等表現亦可留意。