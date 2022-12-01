美國通膨可望回落 債市有撐

受到高利率及央行政策不確定性影響，今年以來美國非投資級債券發行量僅900億美元，較去年同期大幅下滑7成以上，新發債多數出現折價狀況，企業債短期無到期壓力，再融資壓力小。展望後市，預期美國非投資等級債券市場維持大幅波動。不過，就中長線而言，分析師預估美國2023年通膨率將加速回落，有利債市表現。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，經歷上半年信貸狀況收緊，美國非投資等級債券市場已恢復平緩，目前違約率略升至0.83％，升降評比為2.05倍，顯示發行人基本面維持穩健。

李怡慧表示，預期市場維持大幅波動，利差波段高點估在下半年出現，具相對價值的標的將陸續出現，建議分批布局，鎖定未來報酬。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，當前亞洲非投資等級債券信用利差與殖利率仍居相對高位，信用利差遠高於5年均值約670個基本點，殖利率同樣遠高於5年均值約8.7％。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出也指出亞洲經濟成長及企業獲利相對穩定，加上當前各地疫情可控且疫苗施打普及，預計將持續吸引資金回流，亞洲非投資等級債券市場未來表現仍可期待。

木星資產管理另類投資債券主管許銘凱（Mark Nash）指出，信用市場的體質依舊脆弱。在眼前的環境下，或許新興市場有望表現相對較佳，但前提是實質殖利率必須夠高，且通膨獲得一定程度的控制。

許銘凱認為，擁有高殖利率與貿易盈餘的新興國家，例如巴西、墨西哥、與印尼等應可展現相對投資吸引力。

群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華指出，預期非投資等級債違約率還將處於偏低的水準，待政策不確定性降低以及經濟風險改善後，仍可望吸引資金回流，將可望帶動非投資級債利差收斂，後市表現仍然不看淡。施羅德投信非投資等級公司債產品經理蔡宛庭認為，在升息環境下，非投資等級債一般認為擁有的較高收益，的確是目前債券市場中不錯的選擇，建議可以趁此時機將非投資等級債基金納入投資組合當中。