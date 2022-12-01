跌深反彈 科技基金長線找買點

近期美國低檔全面反攻，投信法人指出，全球股市跌幅深，升息使得通膨降溫顯現，聯準會鷹鴿立場雖仍見拉鋸，研判未來美國維持高利率期間可能拉長，但聯準會升息強度可望逐步趨緩，近期跌深的科技股吸引資金進駐，波段反彈趨勢明確，科技基金宜把握長線布局時點。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，聯準會升息強度一旦趨緩，整體市場投資信心續見回升，在通膨趨緩、經濟降溫的現象浮現後，股市反彈行情可望持續，特別是先前跌深的科技股也成為資金回流的焦點。

張銀成表示，AI賦能、自動化的未來趨勢不受景氣循環影響，也使AI及相關自動化發展所需要布建的技術與設施，包括晶片、雲端應用技術等投資需求不墜。

第一金投信表示，機器人自動化、AI人工智慧、5G與數位金融等科技趨勢為未來必然發展，產業數位轉型、生產效率提升等需求不斷提升，新科技型產業具備趨勢發展與強勁的需求支撐，相關基金的後市表現持續看好。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，通膨、利率及資金成本上升為科技及通訊服務類股的主要短期風險，若通膨開始減弱、經濟能避免深度衰退，科技類股評價具有吸引力。萬一經濟陷入衰退，科技產業因其經常性收入的業務模式可望相對具有韌性，相較於其他類股，科技及通訊服務類股是資金最充足的產業之一，且擁有獲利的商業模式。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄建議，趁歐洲加速能源轉型帶動綠電需求增長之際，逢低加碼布局全球主題型的綠電ETF，藉此強化投資組合多元性並獲得長期綠能投資機會。

先機北美股票基金富盛產品經理廖伯修指出，美國商務部最新數據，10月零售銷售額月增1.3％，優於市場原先預期的1％，主要受益於汽車和其他商品買氣的提振，而美國零售銷售呈現穩定成長的現況，將有助於支撐第四季的美國經濟，同時，美國勞工部近期公布最新失業金數據也低於市場預期，顯示就業市場依然強勁，這兩項利多因素都將對美股未來表現有正面激勵作用。