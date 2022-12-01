電動車商機噴發 成長動能無虞

隨著市場逐漸習慣聯準會緊縮路徑，各國股市的焦點也開始轉向獲利基本面的變化。投信法人指出，觀察產業面表現，包含電動車在內之相關的整車、電池，以及電控相關的軟體，可望保有一定成長動能，長線看好。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，研究機構統計，2022年全球電動車銷量預估達1,004萬輛，年增長60％，2023年預計仍能維持33％的增長。此外，全球電動汽車銷量預計2023年將同比增長20％，達4,628億美元的收入。電動車繼續維持長線成長趨勢，未來將有機會快速發展。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，隨著環保意識抬頭，以及科技日新月異之下，全球車輛產業持續朝聯網科技、自動駕駛和電能驅動等趨勢前進，車廠不斷導入新科技，並將傳統零件升級電子化，目前新型車款內的電子系統，約占整車成本的40％，帶動智能車的長線爆發力商機。除了國外汽車大廠積極發展智能車外，國內科技大廠也大力推動智能車產業。

蘇聖峰指出，據TrendForce旗下拓墣產業研究院報告指出，近年車聯網蓬勃發展，新車市場具備聯網功能的車輛占比持續提升，預估2025年新車市場聯網汽車的數量將接近7,400萬輛，滲透率達80％。此外，去年小米董事會批准智能電動汽車業務，成立一家全資子公司，據估計，該電動汽車業務項目首期投資為100億人民幣，智能車概念股後市上攻行情可期。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，近年來在極端氣候干擾及地緣政治導致能源供應危機，部分國家也體驗到限電停電帶來的諸多不便，為求降低對石化燃料的依賴，令太陽能與風力等多元電力發展備受重視，相關基礎建設布建如火如荼進行中，也帶動相關商機。