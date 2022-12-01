電力需求大 雙電基金掌契機

電力短缺問題，近年來在全球各地上演，主要國家加快多元電力發展，穩定供電的政策鼓勵，形成龐大電力商機，且主流趨勢的電動車愈來愈普及，電力需求占比跟著提升，凸顯電動車和多元電力的產值與獲利成長可期，有利透過同時布局多元電力與電動車的雙電基金，一次掌握雙電投資契機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，供電穩定是民生問題、產業運作問題，甚至是國家安全問題，透過電力轉型多元發展達到穩定供電，成為各國重要課題，並順勢帶動太陽能、風力發電等產業發展。以美國為例，先前公布的通膨削減法案4,370億美元預算中，將提撥3,690億美元發展再生能源，並以太陽能為主力，電廠投報率預料更穩健。

根據市場預估，太陽能產業發展更普及化，設備成本跟著降低，指數年度EPS呈現逐年增長態勢，太陽能、風力等多元電力轉型，市場預估至2050年每年投資金額可望達3.3兆美元，產業前景值得期待。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，總經風險的成本、供應鏈、利率等風險干擾逐步降低，市場將回歸基本面，觀察各國政府與企業更重視氣候變遷帶的威脅，及技術創新與減碳需求，將帶來新的營收切入點，有利永續題材企業後市的表現。

其中替代能源短線雖有雜音，但第四季裝機旺季、中下游獲利結構進一步改善，長線可期，電動車留意品牌廠競爭加劇，並關注鋰礦、電池與晶片的長期機會。

洪玉婷認為，電動車相關零組件與基建發展，市場預估至2035年產值上看6兆美元，除產業革命已啟動，在不遠的將來，電動車也將成為移動工具的主流，就最新產業生命周期來看，正在崛起的電動車產業，才剛進入成長期的高速成長階段，同時也是布局產業的最佳時點。