越股吸金 股票基金、ETF狂追募

國內目前唯一一檔越南ETF富邦越南ETF第四次追加募集已於11月23日申報生效，且不到兩年受益人數暴增超過10萬人，另外2020年率先推出首檔聚焦越南的股票型基金中國信託越南機會基金成立兩年多以來也已四度追加募集，截至11月28日，規模達186億元；均可見經濟基本面處於起飛階段的越南股市吸金力超強，這也是國內近年來唯一追募多次的股票型資產。

富邦越南ETF第四次追加募集已於日前申報生效，並於25日取得央行核准，受益人數則持續創新高，截至2022年10月，總受益人數自成立時的10,643人成長至125,564人，短短不到二年的時間，總受益人數大增114,921人，成長幅度高達1,080％。

國內首檔中信越南機會基金也同樣在成立兩年多來四度追加募集，中信投信表示，越南近年GDP穩定成長6％至7％，全球供應鏈轉移成為越南未來黃金十年成長故事的主敘事，長期經濟發展潛力不容小覷。

越南股市9月大跌之後並未澆熄投資人熱情，反而開始吸引逢低布局的買盤湧入，讓近年來國內的越南股市投資熱潮得以延續。

富邦越南ETF經理人楊貽甯表示，越南10月公布之CPI達4.5％，高於政府政策目標4％，預期12月仍有升息機會，但受到美元走貶及美國升息強度降低預期下，短線上越南央行升息幅度可望降低，對金融市場的負向衝擊有望緩解。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南近期總經成長、央行政策、銀行資產品質等皆受國際評級機構肯定，這也意味著越南未來潛力相當值得期待，對於想投資越南，卻不知如何下手的投資人，可布局擁有專業團隊、主動出擊特性的越股基金，以參與越南發展成長。