內外資齊買 印股漲勢洶洶

印度股市今年來創新高次數已達六次，漲幅也來到7.3％，位居今年全球主要股市中漲幅之冠，連帶投信發行的印度基金績效也水漲船高，統計扣除N級別，各基金取績效最幣別的七檔印度基金近一周、近一月、近三月、近六個月平均績效分別為0.93％、0.52％、4.52％、14.27％，表現十分亮麗。

群益大印度基金經理人林光佑指出，近一個月印度股市持續走高，主因美國聯準會傳出放緩升息聲音：美國通膨觸頂跡象浮現可望使Fed不再維持激進鷹派立場，此外，大宗商品價格回落緩解印度通膨壓力，再加上印度企業財報表現佳，以及外資回頭買超，美元自高檔回落，加上印度總體經濟及企業基本面強勁，吸引外資回流，內資方面則維持淨流入，在內外資同步買超下，印度股市資金動能依舊強勁。

展望後市，印度目前總經面呈現外冷內熱的狀況，因此內需產業可望表現較佳，後續相對看好產業包括工業基建：印度政府稅收增加有利後續政府增加基建投資，另外，持續看好莫迪政府推行的「印度製造（Made in India）」政策； 耐久財消費：疫後遞延消費持續發酵。

元大印度基金研究團隊表示，印度本身具有龐大人口紅利，在中美關係緊繃時，印度及東南亞國家更凸顯出其取代大陸成為世界工廠的潛力，加上總理莫迪一連串改革下，經濟體質正逐漸增強，連年強勁的GDP成長率，累積充足的外匯準備。今年聯準會激進升息，衝擊不少新興經濟體，當全球總經環境放緩及市場大幅波動，印度股匯市受影響有限，是少數今年來正報酬的股市。

在全球景氣不明朗階段，內需與出口潛力俱佳的印度有機會脫穎而出，近期印度財報季表現亮眼，吸引印度內資入場，其中能抵禦景氣波動、表現相對穩健的大型龍頭企業此階段相對看好。