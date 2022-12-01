股市強勁 印度、東協基金有戲

今年來全球主要股市表現跌多漲少，但印度與東協股市表現相對亮眼，其中印度股市上漲近5.43％，近期更一度刷新歷史新高，印尼股市大漲近6.82％、新加坡股市上漲4.35％，其他東協股市雖下跌，仍較美股或其他主要亞股動輒重挫雙位數小得多，有利印度、東協基金趁勢布局。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，東協各國經濟數據表現強勁，GDP成長率今年表現亮眼，明年預估值續為高成長，東協國家企業EPS今年成長率大多雙位數，在亞洲排名前段班，明年EPS成長率預估，包括新加坡、菲律賓及馬來西亞仍是雙位數成長，凸顯經濟面強勁、企業獲利維持高增速的支持，東協股市後續表現仍可期。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝指出，近期新興股市表現，拉美因原油價格恢復上漲而受惠，印度有內需市場蓬勃與進口低價能源支撐，整體基本面好轉，股市震盪後將持續吸引長線資金進駐。其中東協內需動能恢復，出口成長，在動盪表現將勝出，印度根據經濟學家調查顯示，經濟衰退機率為零，持續反映經濟韌性與活力，建議東協及印度優先布局。

日盛亞洲機會基金研究團隊認為，亞洲主要股市過去一個月表現強勁，因為經濟相對穩定且受惠產業鏈轉移，其中東協股市持續展現具韌性的表現。陸股情緒面正好轉，房地產融資、外匯局鬆綁外資投資債市、特定養老儲蓄試點正式啟動、北交所調降交易手續費等利多，均有助帶動陸股跌深反彈格局。

群益印度中小基金經理人林光佑強調，印度在全球製造及國際貿易地位日益升高，有利維持經濟長期高成長，且疫後內需復甦強勁，汽車銷售增速居亞洲之冠，企業展望下一季利潤率改善，並預期今明年獲利年增率均有雙位數，在基本面與獲利面支持下，對股市具正面助力。