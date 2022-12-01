元大高息低波ETF第2次季配息 擬發1.45元

元大台灣高息低波（00713）1日公告今年第二次季配息金額，每受益權單位擬發放1.45元，與前次配息金額一致，以11月30日評價日收盤價計算，年化配息率為7.4％，訂於12月16日除息，投資人最晚在12月15日前買進並持有，皆可參與領息。

00713今年正式改為季配息，定於每年的3月、6月、9月、12月除息，並納入「收益平準金機制」，有助穩定配息，高股息指數成分股篩選邏輯持續吸引資金。

據統計，00713至11月25日規模為113.7億元，為目前國內第四大的台股高股息ETF，受益人數50,287人也較2021年年底的31,292人成長，反映00713低波動與季配息特色在震盪市況中逆勢突圍。

元大投信表示，00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，不僅精選高息好股，還有低波動特色，今年市場震盪下逆勢突圍，成為抗波動買盤關注的焦點。

現階段00713主要持股涵蓋較不受景氣影響的非循環類股、防禦概念的電信類股，以及引領反彈主軸的的電子權值股，在空頭時期有抗震力，多頭時期有攻擊力，使00713的表現相對抗震跟漲。

據彭博資訊統計至11/30，台灣加權股價指數含息報酬率今年以來為-14.6％，最低點達-27.3％；而00713所追蹤之特選高息低波指數的含息報酬率，今年以來為-4.9％，最低點僅-13.9％，均約只有大盤一半，明顯展現低波動特性。同時元大台灣高息低波2019～2021年化配息率分別為4.8％、4.82％、6.82％，配息金額也呈現逐年成長。

00713今年第二次季配第一階段公告已於1日出爐，每受益權單位擬發放1.45元，與前一季金額一致，實際配發金額會經簽證會計師最後覆核簽證確認，並進行第二階段公告，若會計師未調整本基金可分配收益金額，且在外受益權單位數未有明顯變動，則實際配息金額將與預估配息金額相同，於14日將進行第二階段公告。

元大投信並提醒，投資人參加配息時，要注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

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