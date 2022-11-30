新興企業債波動低 最佳資金避風港

新興市場企業債已今非昔比，投信法人表示，新興市場企業受惠於其日益成熟的國內金融市場，目前正減少對外國資本來源的依賴；也就是說，資本支出與投資項目受到全球金融市場的影響也逐漸降低，體質比過往更加穩定。

另一方面，新興短期企業債目前殖利率高達9％以上，與美債殖利率相比，仍具吸引力，加上短天期對利率敏感度較低優勢，新興市場短期企業債波動度僅約1.7％，明顯低於新興市場主權債的波動度逾10％，以及新興市場公司債的波動度約5％，可望成為現今高波動環境下的資金絕佳避風港。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，依照經驗來看，新興市場企業債的投資人相對不容易受到資本外逃的影響，主要係新興市場企業債的持債人中，以當地投資者居多，因此當外資資金撤離新興市場之際，新興市場資產波動攀升下，新興市場企業債的風險報酬比正突顯其優勢。

張瑋芝指出，隨著新興市場國家的進步以及財富累積下，銀行體系以及信貸市場越發穩健，銀行貸款以及當地債也成為新興市場企業融資的重要渠道之一。目前新興市場企業融資管道無虞，財務體質強健，在美元企業債量縮的趨勢下，新興市場企業美元債未來將有「物以稀為貴」的價格優勢，後市可期。

操作上建議可聚焦短天期、基本面佳、管制風險低且安全的標的，產業上看好石油與天然氣；區域上，相對看好拉丁美洲、中東與非洲。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，雖然企業獲利面臨下修風險，不過美國市場有相對健康的消費者與企業資產負債表，仍有具備價值與高品質特色的防禦性標的，可望在景氣下行中仍保有相對穩定的獲利、股利與現金流。就債券而言，殖利率攀升後大幅提高投資等級債的投資價值，為現階段基金最看好的標的，可同步提升投資組合的收益與品質。