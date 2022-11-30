特選金融ETF聚焦國際咖 進可攻退可守

美國聯準會「鷹」派風格，促使銀行的淨利差大幅增加，逐步反映在陸續公布的財報。中信投信表示，國內首檔聚焦國際金融巨擘的「中信特選金融ETF」（00917），一次包攬四大金融產業，更聚焦國際大型銀行及證券，自8月26日上市以來，儘管受到市場波動，但三個月報酬達5.05％，表現更勝大盤。

中信特選金融ETF（00917）經理人葉松炫表示，國際金融巨擘淨利差增添不少風采，前四大銀行巨頭摩根大通、美國銀行、花旗及富國銀行均有雙位數成長，以零售與商業銀行並重的富國銀行更加明顯，淨利差增長率達36％、摩根大通增長率也達34％、美國銀行與花旗也有雙位數成長，分別成長24％及18％。

根據芝加哥交易所FedWatch最新預估，明年初聯準會基準利率來到5％至5.25％，並維持到明年下半年。

葉松炫認為，儘管升息已進入尾聲，但尚有升息空間，市場利率也將位於高檔一段時間，銀行放款淨利差有望進一步擴大，而金融業更有護城河優勢與景氣循環連動較低，國際金融股在當前的市場當中，具有穩定收益且相對抗景氣波動的族群，具有一定程度的吸引力，達「進可攻、退可守」的效果。

中信特選金融ETF所追蹤的「ICE FactSet特選金融及數據指數」每季調整，涵蓋國際四大金融族群，包括：銀行及證券業、交易所、資產管理公司、金融數據及分析公司，均有穩定收益及亮眼的基本面，且在2008年金融海嘯過後，對大到不能倒的系統性銀行資本有嚴格的管控，在景氣下行時，中信特選金融ETF兼具穩定的特性，投資人將資金布置於此，可達避風效果。