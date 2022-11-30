非投資級債 升息期固定收益優選

聯準會（Fed）11月會議紀要偏鴿，提振市場信心，預料12月升息可望放緩，但明年上半年仍繼續升息，利率位在高檔不變，非投資級債擁有高殖利率且基本面佳，尤其過去四次升息期間表現均亮眼，預估明年收益為王的前提，仍將是固定收益優選標的，將非投資級債基金納入核心投資組合。

富蘭克林華美非投資等級債基金經理人陳彥諦表示，升息速度雖有望放緩，但Fed仍需要時間關注通膨走勢，確定通膨已無威脅前，不可能降息，代表高利率環境將維持一段時間。目前市場情緒轉偏樂觀，對明年可能降息的時間，預期落在第三季、第四季，因此投資布局仍有必要關注持續性升息，及高利率環境布局，掌握收益機會。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，短期利率波動依舊維持在高點，但中期不論收益率和利差都具吸引力，因經濟走緩使公司債面臨風險溢價擴大，反而創造具正報酬潛力的進場時機，非投資級債短期震盪應保持穩定心態，反而可趁低點危機入市，以取得息收及資本利得上漲的機會。

群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華認為，根據摩根大通與惠譽研究，今年非投資等級債違約活動有限，明年違約金額預估與2019年相當，惠譽預料違約集中在零售、電信和廣播媒體等特定產業，不至於擴散至整體債市，後續一旦通膨明顯降溫，有利非投資等級債表現，長期來看，現階段布局具更多息利雙收潛在空間可期。

陳彥諦指出，升息進入中後段，市場充分預期Fed動作後，利空出盡有望推升風險資產走揚，非投資級債因基本面強勁，適合當前環境布局，且估值仍便宜，美銀美林高收債指數殖利率逾8％，具有極佳機會，殖利率高、基本面強、升息期間表現佳，建議以母子基金中長期布局。