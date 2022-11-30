利多匯聚 投資級債進場好時機

隨美國企業財報季結束，企業獲利表現並未如預期那麼疲弱，加上債券供給減少的技術面支撐，以及債券價格已大幅修正的評價面因素。投信法人認為，利多匯聚，現在進場投資級債券正是時候。

施羅德（環）環球收息債券基金產品經理王翰瑩說明，隨著美國企業財報公布結果顯示，美國投資級債發行公司的營收成長率依然強勁，甚至較去年成長約11％，獲利依然穩健，年增率約2.7％；整體而言，第三季之營收與獲利大致與原先預期相符，整體投資級債發行人基本面應無虞。

王翰瑩說，今年以來因利率急升，債券融資成本提高，使得債券發行量較去年出現明顯下滑，預期明年美國投資級債市場將同樣出現債券融資成本高而發行量下滑之現象，根據美銀美林預估，明年美國投資級債淨發行量將較今年下滑20％。

王翰瑩表示，在歐元投資級債亦有同樣狀況，因此在技術面提供支撐，可挹注債市表現。

相較於一年前，各類債券殖利率水準均大幅提升；從信用利差角度來看，歐元、英鎊投資級債甚至已達到疫情期間水準，又各類公債利率提高至近10年來高點，各類信用債殖利率水準極具吸引力，殖利率水準高能為市場震盪提供更多緩衝，顯示此時布局債券可享受較高債息收入，下檔風險相對有限。

中信優先金融債研究團隊指出，由於經濟衰退風險猶存，企業品質更加重要，當美國聯準會升息進入尾聲，債券價格步入穩定之際，投等債具備違約率極低、殖利率高以及價格優等三大特性，相當適合追求穩定收益的投資人入手，短期可搶息收、長期則有賺價差機會。

債券市場罕見出現連兩年下跌，當前投等債價格來到相對低點，且投資價值逐漸浮現，呈現下檔有撐、上漲有空間的格局，根據統計，在升息循環結束後布局10年期以上投等債，並持有一年，總回報率可達15％左右。