台股基金10月淨申購 13檔破億

主動式操作的台股基金10月整體處於淨申購狀態，其中13檔買超金額超過1億元，且多是各家招牌基金。在整體盤勢漸趨穩定下，可分批布局買進台股基金。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，從大盤位置及評價觀察，2022年預估台股本益比已降至不到9倍，來到2005～2006年美國聯準會升息循環末段的低水位之下，顯示台股跌勢已達到一定程度的滿足點。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中說，近期外資賣超緩和、甚至出現轉賣為買，內、外資同步回補動作，也激勵台股快速反彈，此外，台股與美國科技股連動度高，也受惠費城半導體指數與那斯達克指數反彈拉抬。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，台灣多重資產型基金投資聚焦台灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收之新台幣資產，具有穩定高股息、與長期波動度低於大盤之投資優勢。在現階段市場進入落底回升之初波動較大，建議投資人可適時納入資產配置中，抵禦股市下檔風險。

瀚亞外銷基金經理人姚宗宏分析，短期資金緊縮趨緩及地緣政治風險趨緩下，台股將出現補漲行情。建議投資人透過台股基金布局，逢低分批加碼；在產業配置上，電子與傳產比例為8：2，電子以半導體持股為主，搭配伺服器、電子權值股、低基期半導體代工、IC設計；傳產則聚焦綠能、電動車、生技與零售題材。

復華數位經濟基金經理人陳彥安指出，目前台股技術面短期均線呈現多頭排列，預期台股在財報利空測試後，搭配技術面低檔背離、美國聯準會升息近尾聲，有望延續股市評價面修復行情，惟因應市場不確定性，建議透過定時定額分批低接台股基金以分散波動風險。