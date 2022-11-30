兩優勢 台股高息ETF攻守兼備

台股漲勢不歇，但短線急漲後，投資布局難度相對提高，高息資產除具備易漲抗跌的特性，加上有配息保護，投資價值明顯優於一般資產，台股高息ETF在大盤上漲趨勢的績效也表現出色，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，攻守兼備。

群益投信表示，通膨、升息有望觸頂下美債殖利率、美元也略有反轉，觀察市場對利空的反應方面，在先前已大幅修正反映悲觀預期，近期雖股市呈現走升格局，考量聯準會態度有機會逐漸轉向，有望使本波評價告一段落，後續則觀察總體經濟與產業的調整到何時。

台股隨市場對利空的反應逐漸鈍化，基本面利空測試的築底可望逐漸完成，台股短期震盪仍難免，可望重返多頭軌道。穩健投資人可以台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機，存股族則可逢低增加存股張數與攤平持有成本。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，通膨高點與股市底部大多呈現亦步亦趨，觀察近期原油、農產品等價格變化，本波通膨高點落於6月機率已越來越高，台股最終仍將回歸基本面，台股短期有望於延續近期反彈走勢，主要仍是市場期待聯準會升息有望由激進轉向緩和，但聯準會談話語調未正式轉向前，對高評價族群恐仍有壓抑。

兆豐投信表示，隨著國際地緣局勢的轉變、通膨升溫等因素，台股市場須留意景氣下行風險，建議不妨採用台股ETF來切入市場，交易機會相對透明且公開，亦可望聚焦財務能力好、現金流穩健的成份股，即便遇上市場多空交戰之際，利用台股ETF參與台股的長線行情並爭取累積的息收機會。

現階段金融市場波動頻繁，投資ETF時仍留意除息前後的交易市場波動狀況，並觀察市價相對於淨值可能出現的變化，投資人交易時可多加留意這類條件，作為評估進場布局的依據。